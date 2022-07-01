Сезон УПЛ стартує 23 серпня, - журналіст Циганик

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Чемпіонат України стартує 23 серпня. Це основна дата", – сказав Циганик.

Авторитетний журналіст також поділився інсайдом, де будуть проходити матчі.

"Всі матчі осінньої частини повинні відбутися в Україні. Є виключення для тих команд які грають в єврокубках. Якщо дві команди грають в єврокубках і разом перебувають за кордоном, то у випадку, якщо клуби домовились, вони можуть провести матч за межами України. Всі інші матчі мають відбутися в Україні. Дозвіл на виїзд не буде нікому надаватись, окрім тих команд, які грають в єврокубках", – розповів Ігор Циганик.

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