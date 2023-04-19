Чотирьох колаборантів, які обійняли керівні посади в псевдоміліції Херсонщини, засудили до 15 років за ґратами
Суд визнав винними в колабораціонізмі чотирьох правоохоронців, які співпрацювали з РФ та обійняли керівні посади в псевдоміліції Херсонщини
Про це інформує Національна поліція України.
"З березня по травень 2022 року четверо місцевих мешканців, перебуваючи на території окупованого збройними силами Російської Федерації м. Генічеськ, пішли на співпрацю з окупаційною владою та добровільно погодилися обійняти посади керівного складу псевдоправоохоронного органу", - пише пресслужба.
У червні 2022 року начальнику, заступникам начальника та керівнику кадрового підрозділу "Генического РО ГУ МВД по Херсонской области" повідомили про підозру за колабораційну діяльність, адже до повномасштабного вторгнення РФ це були ексначальник охорони приватної фірми та експравоохоронці, які у різний час були звільнені.
На "посадах" підсудні займалися підбором співробітників до окупаційної міліції, охороною заходів, які проводила місцева "адміністрація", а також виконували інші псевдоправоохоронні функції в Генічеську.
Суд визнав чотирьох громадян України винними у колабораційній діяльності та засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Їх позбавили права обіймати посади в держорганах на цей самий строк.
- Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі. Йому інкримінують державну зраду за збір та передачу спецслужбам РФ даних про переміщення техніки ЗСУ.
- Служба безпеки України заочно оголосила підозру пропагандисту Ігорю Дусю, який був радником ексватажка "ДНР", "міністра оборони" Ігоря Гіркіна на псевдо Стрєлков.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе