Про це інформує Національна поліція України.

"З березня по травень 2022 року четверо місцевих мешканців, перебуваючи на території окупованого збройними силами Російської Федерації м. Генічеськ, пішли на співпрацю з окупаційною владою та добровільно погодилися обійняти посади керівного складу псевдоправоохоронного органу", - пише пресслужба.

У червні 2022 року начальнику, заступникам начальника та керівнику кадрового підрозділу "Генического РО ГУ МВД по Херсонской области" повідомили про підозру за колабораційну діяльність, адже до повномасштабного вторгнення РФ це були ексначальник охорони приватної фірми та експравоохоронці, які у різний час були звільнені.

На "посадах" підсудні займалися підбором співробітників до окупаційної міліції, охороною заходів, які проводила місцева "адміністрація", а також виконували інші псевдоправоохоронні функції в Генічеську.

Суд визнав чотирьох громадян України винними у колабораційній діяльності та засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Їх позбавили права обіймати посади в держорганах на цей самий строк.