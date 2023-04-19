Ексраднику Гіркіна, пропагандисту Дусю оголосили підозру в колабораціонізмі та посяганні на цілісність України
Служба безпеки України заочно оголосила підозру пропагандисту Ігорю Дусю, який був радником ексватажка "ДНР", "міністра оборони" Ігоря Гіркіна на псевдо Стрєлков
Про це інформує СБУ.
"Служба безпека зібрала доказову базу на підсанкційного пропагандиста Ігоря Дуся, який публічно заперечує існування української державності", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що у 2014 році зловмисник очолює громадську організацію "Народний собор", яка є українською "філією" однойменного російського об’єднання під егідою Російської православної церкви. Також він був радником терориста РФ Стрєлкова-Гіркіна й наразі вважає себе "православним публіцистом".
Після тимчасової окупації Криму Дусь виїхав на півострів.
"Там він був постійним "гостем" ефірів російських телеканалів, де виступав у ролі "політичного" або "релігійного" експерта і виправдовував агресію проти України. Після повномасштабного вторгнення Дусь уже в Москві публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань РФ і закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам", - розповідають в СБУ.
Підсанкційний пропагандист активно поширював наративи кремля щодо утисків представників УПЦ МП і вихваляв антиукраїнську діяльність московського патріарха Кирила.
Слідчі повідомили Ігорю Дусю заочно про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність й посягання на територіальну цілісність нашої країни.
Нині він перебуває в Росії.
- У жовтні 2022 року ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон. Однак у грудні стало відомо, що терорист повернувся до Москви.
- 17 листопада того року в Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.
- У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.
- 29 грудня 2022 року в Україні засудили до 10 років ув'язнення інформатора російського окупанта Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, який передавав ворогу інформацію про переміщення ЗСУ.
- Служба безпеки України оголосила підозру "віцеміністру вугілля та енергетики ДНР" з найближчого оточення Стрєлкова-Гіркіна, який "передавав" окупантам шахти та підприємства на Донеччині.
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