Про це інформує СБУ.

"Служба безпека зібрала доказову базу на підсанкційного пропагандиста Ігоря Дуся, який публічно заперечує існування української державності", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що у 2014 році зловмисник очолює громадську організацію "Народний собор", яка є українською "філією" однойменного російського об’єднання під егідою Російської православної церкви. Також він був радником терориста РФ Стрєлкова-Гіркіна й наразі вважає себе "православним публіцистом".

Після тимчасової окупації Криму Дусь виїхав на півострів.

"Там він був постійним "гостем" ефірів російських телеканалів, де виступав у ролі "політичного" або "релігійного" експерта і виправдовував агресію проти України. Після повномасштабного вторгнення Дусь уже в Москві публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань РФ і закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам", - розповідають в СБУ.

Підсанкційний пропагандист активно поширював наративи кремля щодо утисків представників УПЦ МП і вихваляв антиукраїнську діяльність московського патріарха Кирила.

Слідчі повідомили Ігорю Дусю заочно про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність й посягання на територіальну цілісність нашої країни.

Нині він перебуває в Росії.