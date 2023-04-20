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Чотирьом активним учасникам хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври повідомили про підозру

20 квітня, 2023 четвер
13:13
Кримінал

Двом жінкам і двом чоловікам, які перешкоджали роботі комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври 19 квітня, повідомили про підозру в хуліганстві

Про це повідомили в поліції Києва. 

Згідно з матеріалами слідства, 19 квітня група людей намагалася потрапити до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". 

Ігноруючи зауваження правоохоронців, порушники влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення. 

Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників подій. Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 і 2001 років народження. Усім їм повідомлено про підозру за фактом вчинення хуліганських дій на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" (ч. 3 ст. 296 КК України). Порушникам загрожує від двох до п’яти років ув’язнення. 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування здійснює Печерське управління поліції ГУ НП в м. Києві.

  • Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" проводила необхідні роботи на його території, а віряни УПЦ МП перешкоджали їй та намагалися потрапити в опечатаний корпус

 
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