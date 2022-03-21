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Головна війна з Росією Christie’s, Sotheby’s і Phillips приєднаються до викриття російських мільярдерів, які потрапили під санкції

Christie’s, Sotheby’s і Phillips приєднаються до викриття російських мільярдерів, які потрапили під санкції

21 березня, 2022 понедiлок
19:25
війна з Росією Sotheby's

Розслідування може торкнутись колекції творів мистецтва російських мільярдерів Романа Абрамовича, Михайла Фрідмана, Алішера Усманова та членів родини Ротенбергів

Про це повідомляє ART News, інформує Еспресо.TV

Міністерство фінансів США оприлюднило деталі про діяльність міжнародної оперативної групи Russian Elites, Proxies, and Oligarchs ("Російські еліти, довірені особи та олігархи"). Вона займеться дорогими активами, які належать росіянам із чорного списку.

Зокрема, у розслідуванні щодо активів російських олігархів братиме участь трійка найбільших аукціонних будинків світу – Christie's, Sotheby's та Phillips

Серед цих активів – колекції творів мистецтва Романа Абрамовича, Михайла Фрідмана, Алішера Усманова та членів родини Ротенбергів.

"Ми абсолютно суворо слідуємо за нинішніми санкціями та уважно стежимо за будь-якими оновленнями списків", – зазначили в Sotheby's.

Відзначимо, що санкції забороняють аукціонним будинкам здійснювати угоди з росіянами, внесеними до чорного списку, та їх афілійованими особами за кордоном.

  • Нагадаємо, нещодавно Christie's і Sotheby's скасували продаж творів російського мистецтва і тимчасово закрили свої офіси в Москві. Водночас Phillips підтримує московську філію з адміністративним персоналом, хоча жодні ділові операції через офіс не проходять.

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мистецтво
санкції
розслідування
російські олігархи
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