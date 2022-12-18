Про це повідомляє SVT Sports.

Журналіст шведського телеканалу Йохан Кючюкаслан зі своєю знімальною групою став свідком конфлікту між Хакімі та Інфантіно у підтрибунному приміщенні після гри.

За його словами, марокканець не стримувався у висловах та кричав на президента ФІФА.

"Ви так робите з нами вже другий матч поспіль, що з вами не так?", – запитав Хакімі.

За словами Кючюкаслана, після інциденту представники ФІФА просили журналістів видалити кадри, де марокканець кричить на чиновника.

"Представники ФІФА хотіли, щоб ми видалили ці кадри. Зрозуміло, що для них вони неприємні, але трохи наївно сподіватися, що жоден із багатьох журналістів не розповість, що бачив", - сказав журналіст зі Швеції.

Невдоволення Ашрафа Хакімі викликала робота арбітра з Катару Абдуррахмана Аль-Джассіма, який, на думку футболістів з Марокко, мав призначити у ворота Хорватії пенальті.

Хорвати перемогли марокканців з рахунком 2:1 та здобули бронзу чемпіонату світу-2022.

У фіналі турніру сьогодні зустрінуться Аргентина та Франція, матч розпочнеться о 17:00.

17 грудня у матчі за третє місце чемпіонату світу - 2022 збірна Хорватії переграла Марокко та виграла бронзові медалі турніру в Катарі.

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