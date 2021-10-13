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ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка

13 жовтня, 2021 середа
07:00
Спорт Кріштіану Роналду

У вівторок, 12 жовтня, були зіграні фінальні матчі 8-го туру кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

Кваліфікація. 8-й тур

12 жовтня

Група А

Сербія - Азербайджан 3:1

Голи: Влаховіч, 30 (пен.), 53, Тадіч, 83 (пен.) - Махмудов, 45+2

Португалія - Люксембург 5:0

Голи: Роналду, 8, (пен.), 13 (пен.), 87, Фернандеш, 18, Пальїнья, 69 

Група В

Косово - Грузія 1:2

Голи: Мурікі, 45 (пен.) - Окріашвілі, 11, Давіташвілі, 82

Швеція - Греція 2:0

Голи: Форсберг, 59 (пен.), Ісак, 69

Група С

Литва - Швейцарія 0:4

Голи: Емболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4

Болгарія - Північна Ірландія 2:1

Голи: Недєлєв, 53, 63 - Вашингтон, 35

Група D

Казахстан - Фінляндія 0:2

Голи: Пуккі, 45, 48

Україна - Боснія і Герцеговина 1:1 

Голи: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжіч, 77

Група F

Фарерські острови - Шотландія 0:1

Гол: Дайкс, 86

Ізраїль - Молдова 2:1

Голи: Захаві, 28, Даббур, 49 - Ніколаєску, 90+4

Данія - Австрія 1:0

Гол: Мехле, 53

Група I

Сан-Марино - Андорра 0:3

Голи: Пуйоль, 10, Морено, 53, Бетріу, 89

Албанія - Польща 0:1

Гол: Свідерскі, 77

Англія - Угорщина 1:1

Голи: Стоунс, 37 - Шаллай, 24 (пен.)

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