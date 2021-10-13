ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 12 жовтня, були зіграні фінальні матчі 8-го туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
12 жовтня
Група А
Сербія - Азербайджан 3:1
Голи: Влаховіч, 30 (пен.), 53, Тадіч, 83 (пен.) - Махмудов, 45+2
Португалія - Люксембург 5:0
Голи: Роналду, 8, (пен.), 13 (пен.), 87, Фернандеш, 18, Пальїнья, 69
Група В
Косово - Грузія 1:2
Голи: Мурікі, 45 (пен.) - Окріашвілі, 11, Давіташвілі, 82
Швеція - Греція 2:0
Голи: Форсберг, 59 (пен.), Ісак, 69
Група С
Литва - Швейцарія 0:4
Голи: Емболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4
Болгарія - Північна Ірландія 2:1
Голи: Недєлєв, 53, 63 - Вашингтон, 35
Група D
Казахстан - Фінляндія 0:2
Голи: Пуккі, 45, 48
Україна - Боснія і Герцеговина 1:1
Голи: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжіч, 77
Група F
Фарерські острови - Шотландія 0:1
Гол: Дайкс, 86
Ізраїль - Молдова 2:1
Голи: Захаві, 28, Даббур, 49 - Ніколаєску, 90+4
Данія - Австрія 1:0
Гол: Мехле, 53
Група I
Сан-Марино - Андорра 0:3
Голи: Пуйоль, 10, Морено, 53, Бетріу, 89
Албанія - Польща 0:1
Гол: Свідерскі, 77
Англія - Угорщина 1:1
Голи: Стоунс, 37 - Шаллай, 24 (пен.)
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- В іншому матчі групи D збірна Фінляндії перемогла Казахстан.
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