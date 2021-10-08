ЧС-2022: розклад кваліфікаційних матчів і трансляцій п'ятниці
У п'ятницю, 8 жовтня, будуть зіграні матчі 7-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
8 жовтня
Група Е
21.45. Естонія - Білорусь
21.45. Чехія - Уельс
Група G
21.45. Гібралтар - Чорногорія
21.45. Латвія - Нідерланди. Трансляція - "Футбол 3"
21.45. Туреччина - Норвегія. Трансляція - "Футбол 1"
Група Н
21.45. Мальта - Словенія
21.45. Кіпр - Хорватія
21.45. Росія - Словаччина
Група J
21.45. Ліхтенштейн - Північна Македонія
21.45. Ісландія - Вірменія
21.45. Німеччина - Румунія. Трансляція - "Футбол 2"
- 4 жовтня стало відомо, що Віталій Миколенко, Денис Бойко та Віталій Буяльський не зіграють за Україну в матчах проти Фінляндії Боснії і Герцеговини.
- На матчі відбору ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина, який відбудеться у Львові, будуть діяти обмеження для вболівальників.
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