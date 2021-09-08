ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.



Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.



ЧС-2022



Кваліфікація. 6-й тур



8 вересня



Група B



21.45. Косово - Іспанія



21.45. Греція - Швеція

Група C



21.45. Північна Ірландія - Швейцарія



21.45. Італія - Литва

Група E



21.45. Білорусь - Бельгія



21.45. Уельс - Естонія

Група I



21.45. Албанія - Сан-Марино



21.45. Угорщина - Андорра



21.45. Польща - Англія. Пряма трансляція - "Футбол 2"

Група J



19.00. Вірменія - Ліхтенштейн



21.45. Ісландія - Німеччина. Пряма трансляція - "Футбол 3"



21.45. Північна Македонія - Румунія

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