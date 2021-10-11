ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій понеділка
У понеділок, 11 жовтня, будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
11 жовтня
Група Е
21.45. Білорусь - Чехія
21.45. Естонія - Уельс
Група G
21.45. Латвія - Туреччина
21.45. Норвегія - Чорногорія
21.45. Нідерланди - Гібралтар
Група Н
19.00. Кіпр - Мальта. Трансляція - "Футбол 2"
21.45. Словенія - Росія
21.45. Хорватія - Словаччина. Трансляція - "Футбол 1"
Група J
21.45. Північна Македонія - Німеччина. Трансляція - "Футбол 2"
21.45. Румунія - Вірменія. Трансляція - "Футбол 3"
21.45. Ісландія - Ліхтенштейн
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
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