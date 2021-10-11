Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій понеділка

ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій понеділка

11 жовтня, 2021 понедiлок
16:31
Спорт Трофей ЧС-2022

У понеділок, 11 жовтня, будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

Кваліфікація. 8-й тур

11 жовтня

Група Е

21.45. Білорусь - Чехія

21.45. Естонія - Уельс

Група G

21.45. Латвія - Туреччина

21.45. Норвегія - Чорногорія

21.45. Нідерланди - Гібралтар

Група Н

19.00. Кіпр - Мальта. Трансляція - "Футбол 2"

21.45. Словенія - Росія

21.45. Хорватія - Словаччина. Трансляція - "Футбол 1"

Група J

21.45. Північна Македонія - Німеччина. Трансляція - "Футбол 2"

21.45. Румунія - Вірменія. Трансляція - "Футбол 3"

21.45. Ісландія - Ліхтенштейн

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
анонс
розклад трансляцій
кваліфікація
розклад змагань
ЧС-2022
розклад матчів
Читайте також:
10 жовтня, 2021 неділя
Сьогодні у Зеленського запитають про офшори та "вагнерівців"
9 жовтня, 2021 субота
У Верховній Раді утворилася коаліція "БДСМ", - Разумков
10 жовтня, 2021 неділя
Лукашенко викинув з Білорусі сербських олігархів братів Каричів. Майно відібрано, - ЗМІ
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.27
    Купівля 26.27
    Продаж 26.5
  • EUR
    Купівля 30.29
    Продаж 30.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
11 жовтня
16:53
Железняк: Комітет із нацбезпеки підробив текст закону про олігархів
16:46
Угода про “відкрите небо” з ЄС підвищить конкуренцію авіакомпаній на українському ринку, - експерт
16:34
В Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19
16:24
Спутник V
Росія викрала формулу COVID-вакцини британської компанії AstraZeneca, - The Sun
16:21
Євген Мецгер
Напад на журналістів "Схем": Мецгера відправили під нічний домашній арешт
16:15
карантин
На Одещині посилили карантин
16:03
Британія визнала українські COVID-сертифікати
16:03
МОЗ розпочало позапланові перевірки шкільних їдалень
15:52
Дельта банк
Розтрата грошей вкладників Дельта банку: одного зі співвласників заарештували із мільярдною заставою
15:48
Микола Чаус
ВАКС продовжив домашній арешт екссудді Чаусу
15:42
Геннадій Труханов
Суд відпустив мера Одеси Труханова під заставу в 30 млн грн
15:34
Дмитро Медведєв
"Нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах": Офіс президента відреагував на статтю Медвєдєва про Україну
15:29
карантин
В Україні 16 регіонів відповідають "помаранчевій" зоні карантину
15:26
євро
ЄС анонсував інвестпакет для України у розмірі 6,5 млрд євро
15:13
СOVID
У Харкові розгорнули майже 500 COVID-ліжок
14:58
Служба безпеки України
СБУ затримала росіянина, який був топчиновником в окупованому Криму
14:46
Експо-2020
Держпідприємство "Експо-2020" заборгувало третину мільярда гривень за участь у виставці в Дубаї
14:45
Жозеп Боррель
"Ллє воду на свій млин": Боррель заявив, що РФ використовує ситуацію з цінами на газ для політичного тиску на ЄС
14:33
прапор Росії
ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї
14:21
Оновлено
У Полтавській області автобус злетів у кювет і перекинувся, водій загинув
14:13
Укрпошта
Нацкомісія у сфері зв'язку затвердила підвищення тарифів Укрпошти з 1 грудня
14:00
Василь Вірастюк
Поліція повідомила про погрозу вбивством нардепу, ЗМІ пишуть про Вірастюка
13:53
Укрзалізниця
Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з п'ятьма країнами: список
13:43
Instagram
Instagram анонсував функцію для мотивації підлітків робити перерву у користуванні соцмережею
13:29
Нобелівську премію з економіки отримали троє американських вчених
13:11
Віктор Медведчук
Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у мільярд, - нардеп Кузьмін
13:00
деокупаціїя Крим
Додали ще вісім людей: ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму
12:55
літак
Угоду про "відкрите небо" підпишуть на саміті Україна-ЄС
12:51
У Києві Range Rover збив чоловіка на електросамокаті
12:34
Polexit
"Polexit - це фейк": прем'єр Польщі відреагував на протести проти визнання національного закону вищим за європейський
12:06
смертна кара
ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару
11:52
захоплення Росією українських моряків
У Гаазі розпочинаються слухання у справі захоплення Росією українських моряків
11:23
Здійснював спам-атаки та зламував сайти: СБУ викрила хакера, який створив "армію ботів" на понад 100 тис. облікових записів
11:22
поліомієліт вакцина
На Рівненщині через випадок поліомієліту проведуть масову вакцинацію дітей
11:02
Сідней
У Сіднеї закінчився локдаун, який тривав 4 місяці
10:43
Латвія COVID
Латвія оголосила режим НС через зростання захворюваності на COVID-19
10:23
розбився літак
У російському Татарстані розбився літак, загинуло 19 людей
10:20
школа карантин
Школи Мелітополя переходять у дистанційний режим роботи
10:19
Євген Єнін
МВС пропонує віддавати місцевим громадам до третини надходжень від штрафів за порушення ПДР, - Єнін
10:05
справа Шеремета
У МВС не виключають, що справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV