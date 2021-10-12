ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій вівторка
У вівторок, 12 жовтня, будуть зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
12 жовтня
Група А
21.45. Сербія - Азербайджан
21.45. Португалія - Люксембург. Трансляція "Футбол 2"
Група В
21.45. Косово - Грузія
21.45. Швеція - Греція
Група С
21.45. Литва - Швейцарія
21.45. Болгарія - Північна Ірландія
Група D
17.00. Казахстан - Фінляндія. Трансляція "Футбол 1"
21.45. Україна - Боснія і Герцеговина. Трансляція "Футбол 1"
Група F
21.45. Фарерські острови - Шотландія
21.45. Ізраїль - Молдова
21.45. Данія - Австрія
Група I
21.45. Сан-Марино - Андорра
21.45. Албанія - Польща
21.45. Англія - Угорщина. Трансляція "Футбол 3"
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
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