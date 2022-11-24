ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 24 листопада
У четвер, 24 листопада, будуть зіграні заключні матчі 1-го туру групового раунду чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Три матчі 24 листопада будуть доступні глядачам в етері Megogo, регіональних телеканалів "Суспільне" і сайті "Суспільне Спорт".
Матч Бразилія - Сербія ексклюзивно покажуть на Megogo.
ЧС-2022
1-й тур
24 листопада
12:00 Швейцарія - Камерун (Група G)
15:00 Уругвай - Південна Корея (Група H)
18:00 Португалія - Гана (Група H)
21:00 Бразилія - Сербія (Група G)
- 22 листопада на ЧС-2022 збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Данія не змогла здолати Туніс. Польща і Мексика зіграли внічию, а Франція розгромила Австралію.
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