ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 24 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Три матчі 24 листопада будуть доступні глядачам в етері Megogo, регіональних телеканалів "Суспільне" і сайті "Суспільне Спорт".

Матч Бразилія - Сербія ексклюзивно покажуть на Megogo.

ЧС-2022

1-й тур

24 листопада

12:00 Швейцарія - Камерун (Група G)

15:00 Уругвай - Південна Корея (Група H)

18:00 Португалія - Гана (Група H)

21:00 Бразилія - Сербія (Група G)

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