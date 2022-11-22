Франція розгромила Австралію на ЧС у Катарі
22 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Франції перемогла Австралію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра, яка відбувалася у Аль-Вакра, завершилася перемогою Франції з рахунком 4:1. Хоч Австралія і вийшла вперед завдяки голу Крейга Гудвіна на 9-й хвилині, але цю перевагу втримати не вдалось.
За французів дублем відзначився Олів'є Жиру, який сьогодні забив 51-й гол за збірну і тепер займає перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії країни. Футболіст "Мілана" ділить це звання з Тьєррі Анрі.
Голи сьогодні також забили Кіліан Мбаппе та Адрієн Рабйо.
У іншому матчі групи D сьогодні Данія і Туніс зіграли внічию. Франція з 3 очками очолила турнірну таблицю. Австралія - остання.
У 2-му турі 26 листопада Данія зустрінеться з Францією, а Туніс - з Австралією.
ЧС-2022
1-й тур. Група D
22 листопада
Франція - Австралія 4:1
Голи: Рабйо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвін, 9
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21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2. Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0, а Уельс зіграв внічию зі США - 1:1.
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22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Збірна Данії зіграла внічию з Тунісом.
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