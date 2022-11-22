Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра, яка відбувалася у Аль-Вакра, завершилася перемогою Франції з рахунком 4:1. Хоч Австралія і вийшла вперед завдяки голу Крейга Гудвіна на 9-й хвилині, але цю перевагу втримати не вдалось.

За французів дублем відзначився Олів'є Жиру, який сьогодні забив 51-й гол за збірну і тепер займає перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії країни. Футболіст "Мілана" ділить це звання з Тьєррі Анрі.

Голи сьогодні також забили Кіліан Мбаппе та Адрієн Рабйо.

У іншому матчі групи D сьогодні Данія і Туніс зіграли внічию. Франція з 3 очками очолила турнірну таблицю. Австралія - остання.

У 2-му турі 26 листопада Данія зустрінеться з Францією, а Туніс - з Австралією.

ЧС-2022

1-й тур. Група D

22 листопада

Франція - Австралія 4:1

Голи: Рабйо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвін, 9

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