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Головна Спорт Польща і Мексика зіграли внічию на ЧС-2022 у Катарі

Польща і Мексика зіграли внічию на ЧС-2022 у Катарі

22 листопада, 2022 вiвторок
19:58
Спорт збірна Польщі, Роберт Левандовські, ЧС-2022

У 1-му турі групового раунду ЧС-2022 збірна Польщі зіграла внічию з Мексикою

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч, який проходив у Досі, закінчився з рахунком 0:0. На 58-й хвилині збірна Польщі мала шанс вийти вперед, але Роберт Левандовські не реалізував пенальті. Голкіпер Мексики Гільєрмо Очоа виграв 11-метрову дуель.

В іншому матчі групи C Аргентина програла Саудівській Аравії 1:2 та з 0 очок опинилася на останньому місці в турнірній таблиці. Саудівська Аравія з 3 пунктами захопила лідерство. 2-3 позицію ділять поляки та мексиканці.

У 2-му турі Польща зіграє проти Саудівської Аравії, а Мексика зустрінеться з Аргентиною. Матчі пройдуть 26 листопада.

ЧС-2022

1-й тур. Група C

22 листопада

Мексика - Польща 0:0

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Польща
футбол
Мексика
Роберт Левандовські
чемпіонат світу-2022
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