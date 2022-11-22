Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Досі, закінчився з рахунком 0:0. На 58-й хвилині збірна Польщі мала шанс вийти вперед, але Роберт Левандовські не реалізував пенальті. Голкіпер Мексики Гільєрмо Очоа виграв 11-метрову дуель.

В іншому матчі групи C Аргентина програла Саудівській Аравії 1:2 та з 0 очок опинилася на останньому місці в турнірній таблиці. Саудівська Аравія з 3 пунктами захопила лідерство. 2-3 позицію ділять поляки та мексиканці.

У 2-му турі Польща зіграє проти Саудівської Аравії, а Мексика зустрінеться з Аргентиною. Матчі пройдуть 26 листопада.

ЧС-2022

1-й тур. Група C

22 листопада

Мексика - Польща 0:0

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