Польща і Мексика зіграли внічию на ЧС-2022 у Катарі
У 1-му турі групового раунду ЧС-2022 збірна Польщі зіграла внічию з Мексикою
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Досі, закінчився з рахунком 0:0. На 58-й хвилині збірна Польщі мала шанс вийти вперед, але Роберт Левандовські не реалізував пенальті. Голкіпер Мексики Гільєрмо Очоа виграв 11-метрову дуель.
В іншому матчі групи C Аргентина програла Саудівській Аравії 1:2 та з 0 очок опинилася на останньому місці в турнірній таблиці. Саудівська Аравія з 3 пунктами захопила лідерство. 2-3 позицію ділять поляки та мексиканці.
У 2-му турі Польща зіграє проти Саудівської Аравії, а Мексика зустрінеться з Аргентиною. Матчі пройдуть 26 листопада.
ЧС-2022
1-й тур. Група C
22 листопада
Мексика - Польща 0:0
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21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2. Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0, а Уельс зіграв внічию зі США - 1:1.
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22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Збірна Данії зіграла внічию з Тунісом.
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