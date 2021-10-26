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ЧС-2022: Стало відомо, як розв'язався конфлікт між Малиновським та Петраковим у збірній України

26 жовтня, 2021 вiвторок
08:35
Спорт Руслан Малиновський

Півзахисник Руслан Малиновський та головний тренер збірної України Олександр Петраков домовилися про повернення футболіста до команди під час телефонної розмови

Про це заявив журналіст Ігор Циганик, повідомляє FootballHub

За його інформацією, Малиновський перший зателефонував Петракову і вони з'ясували стосунки та домовилися, що хавбек італійської "Аталанти" повернеться до збірної України на вирішальний матч групового раунду відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 16 листопада у Зениці. 

"Відбулася комунікація між Малиновським і Петраковим, сторони з’ясували стосунки. Малиновський був готовий їхати і на попередній збір. Він спокійно до цього ставився. У нього немає ніяких проблем, він їде грати і все доводити у національній команді. Якщо нічого екстраординарного не станеться, адже ще є матчі чемпіонату і Ліги чемпіонів, які потрібно зіграти, Малиновський буде у збірній України в поєдинках з Болгарією та Боснією і Герцеговиною", - розповів Циганик. 

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією. 

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футбол
Збірна України
ЧС-2022
Руслан Малиновський
збірна Болгарії
збірна Боснії і Герцеговини
Олександр Петраков
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