ЧС-2022: Стало відомо, як розв'язався конфлікт між Малиновським та Петраковим у збірній України

Про це заявив журналіст Ігор Циганик, повідомляє FootballHub.

За його інформацією, Малиновський перший зателефонував Петракову і вони з'ясували стосунки та домовилися, що хавбек італійської "Аталанти" повернеться до збірної України на вирішальний матч групового раунду відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 16 листопада у Зениці.

"Відбулася комунікація між Малиновським і Петраковим, сторони з’ясували стосунки. Малиновський був готовий їхати і на попередній збір. Він спокійно до цього ставився. У нього немає ніяких проблем, він їде грати і все доводити у національній команді. Якщо нічого екстраординарного не станеться, адже ще є матчі чемпіонату і Ліги чемпіонів, які потрібно зіграти, Малиновський буде у збірній України в поєдинках з Болгарією та Боснією і Герцеговиною", - розповів Циганик.

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.