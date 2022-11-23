ЧС-2022: У матчі з Аргентиною футболісту Саудівської Аравії зламали щелепу
У захисника збірної Саудівської Аравії Яссера аль-Шахтарі, після зіткнення з власним голкіпером у матчі чемпіонату світу проти Аргентини, діагностували перелом щелепи
Про це повідомляє Gulf Today.
Наприкінці гри Яссер аль-Шахрані випадково отримав удар коліном в обличчя від воротаря збірної Саудівської Аравії Мохаммеда Аль-Овайсоса. Футболіста забрали з поля на ношах, а після гри у нього діагностували перелом щелепи, кісток обличчя та внутрішню кровотечу.
Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман доручив відправити травмованого гравця приватним літаком до Німеччини, де йому зроблять операцію.
Аль-Шахтарі 22 листопада допоміг Саудівській Аравії здобути сенсаційну перемогу над Аргентиною - 2:1.
- 22 листопада на ЧС-2022 збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Данія зіграла не змогла здолати Туніс. Польща і Мексика зіграли внічию, а Франція розгромила Австралію.
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