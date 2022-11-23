Про це повідомляє Gulf Today.

Наприкінці гри Яссер аль-Шахрані випадково отримав удар коліном в обличчя від воротаря збірної Саудівської Аравії Мохаммеда Аль-Овайсоса. Футболіста забрали з поля на ношах, а після гри у нього діагностували перелом щелепи, кісток обличчя та внутрішню кровотечу.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман доручив відправити травмованого гравця приватним літаком до Німеччини, де йому зроблять операцію.

Аль-Шахтарі 22 листопада допоміг Саудівській Аравії здобути сенсаційну перемогу над Аргентиною - 2:1.

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