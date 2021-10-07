ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України перед матчем проти Фінляндії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.



Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.



9 жовтня на національну команду України чекає матч проти Фінляндії. Початок о 19:00.





4 жовтня стало відомо, що Віталій Миколенко, Денис Бойко та Віталій Буяльський не зіграють за Україну в матчах проти Фінляндії Боснії і Герцеговини.

На матчі відбору ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина, який відбудеться у Львові, будуть діяти обмеження для вболівальників. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb