ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України перед матчем проти Фінляндії
Збірна України з футболу займає друге місце в таблиці D кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.
Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.
У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.
9 жовтня на національну команду України чекає матч проти Фінляндії. Початок о 19:00.
- 4 жовтня стало відомо, що Віталій Миколенко, Денис Бойко та Віталій Буяльський не зіграють за Україну в матчах проти Фінляндії Боснії і Герцеговини.
- На матчі відбору ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина, який відбудеться у Львові, будуть діяти обмеження для вболівальників.
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