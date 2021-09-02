ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 4-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.



Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці останній. Лідирує з 8 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина має також 2 пункти - четверта позиція.



До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.



Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.





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