Мій гол нікому не потрібен, - Яремчук засмутився нічиї з Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє "Чемпіон".



За словами Яремчука, його красивий гол на 2-й хвилині нікому не потрібен.



"Був важливий результат, тому гра провальна, бо втратили очки. Думаю, всі бачили, що тут говорити. Було важливо брати три очки, тому це катастрофа. Кінець відбору? Я не знаю. Не хочу говорити гучні слова. Мій красивий гол? Нікому він не потрібен. Краще б ми три очки взяли, ніж я забив. Я навіть не повірив, адже ми забили на 93-й хвилині... Потрібно було грати простіше", - сказав Роман Яремчук.

У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.



Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці четвертий. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - остання.



До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.



Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.

1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстану.

В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував невдалий матч з Казахстаном у відборі на ЧС-2022.

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