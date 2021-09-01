Я ж не можу вийти і забити замість них, - тренер збірної Петраков про невдалий матч з Казахстаном
В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував невдалий матч з Казахстаном у відборі на ЧС-2022
Про це повідомляє "Головна команда".
За словами Петракова, він вже святкував перемогу, але Казахстан зрівняв рахунок на 96-й хвилині.
"Навіть не знаю що сказати. На 93-й хвилині забиваємо м'яч, я вже радію, а потім одна подача - гол. Люди грають в Лізі чемпіонів, але допускають такі помилки. Навіть на юнацькому рівні таких помилок не допускають. Я ж не можу вийти і забити замість них. Вони виходять віч-на-віч і не можуть реалізувати", - сказав Олександр Петраков.
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстана. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.
Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці четвертий. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - остання.
До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.
Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.
- 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстана.
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