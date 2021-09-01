Їх можна було перемогти навіть без тренера, - Маркевич принизив Казахстан і розкритикував Україну за нічию у відборі на ЧС-2022
Український тренер Мирон Маркевич розкритикував збірну України за нічийний результат у матчі проти Казахстану у відборі на ЧС-2022
Про це повідомляє Meta Ratings.
Маркевич принизив збірну Казахстану, за словами українця їх "можна було перемогти без тренера".
"Я був переконаний, що наші хлопці візьмуть верх. Начебто все складалося вдало, забили швидкий гол. Але не дотерпіли, хоча, на мій погляд, Казахстан можна було перемогти навіть без тренера в технічній зоні. Тепер нічого не залишається, як 4 вересня в Києві вигравати у французів - чемпіонів світу. Інакше про путівку на світовий футбольний форум в Катар можна забути", - сказав Мирон Маркевич.
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.
У матчі проти казахів Зінченко та Миколенко отримали жовті картки. Футболісти пропустять матч проти Франції через перебір попереджень від арбітра.
Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці четвертий. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - остання.
До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.
Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.
- 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстану.
- В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував невдалий матч з Казахстаном у відборі на ЧС-2022.
- Після цього форвард збірної України Роман Яремчук показав, що розчарований після нічиї зі збірною Казахстану у матчі відбору на ЧС-2022.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе