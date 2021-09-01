Їх можна було перемогти навіть без тренера, - Маркевич принизив Казахстан і розкритикував Україну за нічию у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Meta Ratings.



Маркевич принизив збірну Казахстану, за словами українця їх "можна було перемогти без тренера".



"Я був переконаний, що наші хлопці візьмуть верх. Начебто все складалося вдало, забили швидкий гол. Але не дотерпіли, хоча, на мій погляд, Казахстан можна було перемогти навіть без тренера в технічній зоні. Тепер нічого не залишається, як 4 вересня в Києві вигравати у французів - чемпіонів світу. Інакше про путівку на світовий футбольний форум в Катар можна забути", - сказав Мирон Маркевич.

У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.



У матчі проти казахів Зінченко та Миколенко отримали жовті картки. Футболісти пропустять матч проти Франції через перебір попереджень від арбітра.



Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці четвертий. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - остання.



До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.



Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.

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