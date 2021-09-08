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Головна Спорт ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 6-го туру

ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 6-го туру

8 вересня, 2021 середа
07:15
Спорт Україна - Франція

Збірна України з футболу займає друге місце в таблиці D кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.

Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.

У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5. 

Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.

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