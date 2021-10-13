ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після матчу з Боснією і Герцеговиною
Збірна України з футболу займає друге місце після 7-го туру відбіркового раунду ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна зіграла з Боснією і Герцеговиною внічию 1:1, набрала 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснійці з 7 пунктами четверті. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан має 3 очка та замикає турнірну таблицю.
Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці також проти Боснії і Герцеговини.
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- В іншому матчі групи D збірна Фінляндії перемогла Казахстан.
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