ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після матчу з Боснією і Герцеговиною

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна зіграла з Боснією і Герцеговиною внічию 1:1, набрала 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснійці з 7 пунктами четверті. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан має 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці також проти Боснії і Герцеговини.