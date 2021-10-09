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Головна Спорт ЧС-2022: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги України над Фінляндією

ЧС-2022: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги України над Фінляндією

9 жовтня, 2021 субота
22:00
Спорт Фінляндія - Україна

Збірна України, завдяки перемозі над Фінляндією у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу, повернулася на друге місце у групі D

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.   

Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція. 

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футбол
Збірна України
ЧС-2022
турнірна таблиця
збірна Фінляндії
збірна Боснії і Герцеговини
Олександр Петраков
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