Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На передматчевій нараді за участі представників команд і офіційних осіб було визначено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Шотландці проведуть зустріч у синій формі.

Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45.

Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.

Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.

1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Шотландії надією всієї країни.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на гру проти Шотландії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb