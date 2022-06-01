ЧС-2022: Збірна України показала форму, в якій зіграє проти Шотландії
Збірна України вийде на відбірковий півфінальний матч плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії у жовтій формі
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
На передматчевій нараді за участі представників команд і офіційних осіб було визначено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Шотландці проведуть зустріч у синій формі.
Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45.
Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.
Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.
- 1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Шотландії надією всієї країни.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на гру проти Шотландії.
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