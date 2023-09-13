ЧС-2026: Аргентина вдруге виграла на старті відбору, Мессі не потрапив у заявку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Чинні чемпіони світу вийшли на гру в Ла-Пасі без Ліонеля Мессі, в якого після попереднього матчу з Еквадором (1:0) виникли проблеми зі здоров'ям. Попри відсутність лідера, Аргентина здобула розгромну перемогу.

Рахунок на 31-й хвилині відкрив Енцо Фернандес. Незабаром Болівія залишилася у меншості через вилучення Роберто Фернандеса. Ще до перерви аргентинці скористалися чисельною перевагою та забили вдруге - автором голу став Ніколас Тальяфіко. Розгромним результат на 83-й хвилині зробив Ніколас Гонсалес.

Аргентина перемогла Болівію 3:0, набрала 6 очок та наздогнала Бразилію в турнірній таблиці.

ЧС-2026 з футболу

Кваліфікація. Південна Америка

13 вересня

Болівія - Аргентина 0:3

Голи: Енцо Фернандес, 31, Тальяфіко, 42, Гонсалес, 83

Вилучення: Роберто Фернандес (Болівія), 39