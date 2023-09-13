ЧС-2026: Аргентина вдруге виграла на старті відбору, Мессі не потрапив у заявку
У середу, 13 вересня, збірна Аргентини перемогла Болівію у кваліфікації чемпіонату світу з футболу | Новини футболу на Еспресо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чинні чемпіони світу вийшли на гру в Ла-Пасі без Ліонеля Мессі, в якого після попереднього матчу з Еквадором (1:0) виникли проблеми зі здоров'ям. Попри відсутність лідера, Аргентина здобула розгромну перемогу.
Рахунок на 31-й хвилині відкрив Енцо Фернандес. Незабаром Болівія залишилася у меншості через вилучення Роберто Фернандеса. Ще до перерви аргентинці скористалися чисельною перевагою та забили вдруге - автором голу став Ніколас Тальяфіко. Розгромним результат на 83-й хвилині зробив Ніколас Гонсалес.
Аргентина перемогла Болівію 3:0, набрала 6 очок та наздогнала Бразилію в турнірній таблиці.
ЧС-2026 з футболу
Кваліфікація. Південна Америка
13 вересня
Болівія - Аргентина 0:3
Голи: Енцо Фернандес, 31, Тальяфіко, 42, Гонсалес, 83
Вилучення: Роберто Фернандес (Болівія), 39
- 8 вересня Ліонель Мессі забив переможний гол та приніс Аргентині перемогу над Еквадором у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.
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