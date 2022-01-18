CNN: до Києва таємно приїжджав директор ЦРУ Бернс - обговорив із Зеленським і розвідниками загрозу вторгнення РФ
12 січня директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав до Києва, де обговорив із президентом України Володимиром Зеленським і українською розвідкою ризики масштабного нападу Росії
Про це пише CNN.
Посилаючись на власні джерела, видання зазначає, що Вільям Бернс у Києві обговорював з Володимиром Зеленським і співробітниками української розвідки ризики масштабного вторгнення Росії на територію України. За інформацією CNN, зустріч відбулася 12 січня 2022 року.
Після цього США офіційно заявили, що РФ "уже підготувала групу оперативників, щоб проводити операції під "чужим прапором" на Сході України.
Кореспондентка CNN Наташа Бертран наголошує, що Вільям Бернс був основним посередником між США, Росією й Україною протягом кількох останніх місяців, коли РФ нарощувала військову присутність біля українського кордону. Крім того, на початку листопада 2021 року він зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Нагадаємо, у листопаді 2021 року Вільяма Бернса відправили до Москви, щоб застерегти РФ не концентрувати війська біля України.
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