COVID-cертифікат в "Дії" можна згенерувати в декілька кліків, - Федоров
Віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі одного з телеканалів, як згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія, чому для цього потрібен Дія.Підпис та як його отримати
Про це йдеться на Урядовому порталі.
"COVID-сертифікат — це перший медичний документ у Дії. Щоб отримати медичні дані, потрібен підпис і згода людини на це. Замість того, щоб затверджувати папірці в кабінетах, це можна зробити за допомогою Дія.Підпису. Це унікальна у світі технологія електронного підпису за FaceID, яку ми використовуємо першими. Також Україна стала однією з перших країн поза ЄС із цифровим сертифікатом COVID-19, який повністю визнаний Європейським Союзом", - зазначив Михайло Федоров.
Щоб згенерувати Дія.Підпис:
- Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однородному тлі та із яскравим освітленням.
- Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.
- Виконайте вказівки застосунку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.
- Система робить фінальне фото — і все. Отже, ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.
Уточнюється, що сертифікат діятиме впродовж 180 днів, з моменту отримання повного курсу вакцинації. Перевірити дійсність COVID-сертифіката можна буде за QR-кодом.
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