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COVID-сертифікат у громадському транспорті: Шмигаль уточнив нові правила пасажирських перевезень

20 жовтня, 2021 середа
16:53
Новини Укрзалізниця

Нові правила пасажирських перевезень щодо наявності COVID-сертифікатів, які запроваджують із 21 жовтня, стосуватимуться лише міжобласних поїздок

Про це повідомив у Telegram прем'єрміністр Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, в межах населеного пункту та області нові правила поки що не застосовуватимуть.

"Громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються", - написав Шмигаль.

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Водночас міжобласні пасажирські перевезення залізницею, авіацією та автобусами здійснюватимуться лише за наявності у пасажирів COVID-сертифікату чи негативного результату тестування на коронавірус.

"Від завтра починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт", - написав Шмигаль.

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Денис Шмигаль
Коронавірус
пасажирські перевезення
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