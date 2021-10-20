COVID-сертифікат у громадському транспорті: Шмигаль уточнив нові правила пасажирських перевезень
Нові правила пасажирських перевезень щодо наявності COVID-сертифікатів, які запроваджують із 21 жовтня, стосуватимуться лише міжобласних поїздок
Про це повідомив у Telegram прем'єрміністр Денис Шмигаль.
За словами очільника уряду, в межах населеного пункту та області нові правила поки що не застосовуватимуть.
"Громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються", - написав Шмигаль.
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Водночас міжобласні пасажирські перевезення залізницею, авіацією та автобусами здійснюватимуться лише за наявності у пасажирів COVID-сертифікату чи негативного результату тестування на коронавірус.
"Від завтра починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт", - написав Шмигаль.
- Нагадаємо, в Україні з 21 жовтня запроваджують нові правила пасажирських перевезень на час карантину.
- У МОЗ повідомили, що нові правила міжрегіональних перевезень на час посилення карантину не поширюватимуться на неповнолітніх.
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