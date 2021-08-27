COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.



"Були проблеми, з якими стикалися деякі користувачі. Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об'єктів на тлі, перевантаження реєстрів. Ряд проблем через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози ", - зазначив він.



Федоров також порадив всім, хто брав участь в бета-тестуванні, видалити тестову версію додатка і викачати оновлену - це дозволить згенерувати сертифікат.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі Дія, використовуючи інші види електронного підпису ", - уточнив він.