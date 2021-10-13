COVID-ситуація в Україні наближається до пікових значень, більшість реанімаційних ліжок зайняті, - Київська школа економіки

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Госпіталізації переважають над виписками на половину - відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - повідомив він.

Ганиченко зазначив, що при зайнятості кисневих ліжок на 57%, реанімаційні складають - 58%.

Експерт зауважив, що кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).

Він сказав, що за останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тис. додаткових ліжок з киснем.

За словами Ганиченка, Україна наближається до історичних пікових значень за рівнем смертності та рівнем госпіталізації за всю пандемію.

"Коли ми бачимо числа на добу, ми говоримо про те, що треба дивитися на середній показник за тиждень. Окрема доба може бути не показовою. Але станом на зараз зафіксовано 471 померлого, історично ми мали 481 померлого на добу - це найвищий показник. Усереднене значення за добу ще не доходить до пікових весняних значень, але вже перевершило пікове значення осінньої хвилі минулого року. І госпіталізація, ми ще не досягли піку, але також наближаємося", - додав він.

Нагадаємо, упродовж доби 12 жовтня було зареєстровано 16 309 нових випадків COVID-19 (з них дітей - 1588, медпрацівників - 288), 471 людина померла, 6462 пацієнти одужали.

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