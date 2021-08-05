COVID-вакцина Moderna через півроку після другого щеплення втрачає лише 1% ефективності, - розробники
Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна приблизно на 93% через шість місяців після другого щеплення
Про це повідомляє Reuters.
Її першочергова ефективність складає 94%.
"Наша вакцина демонструє стійку ефективність 93% протягом шести місяців, але ми розуміємо, що штам Delta є новою загрозою, тому ми повинні зберігати пильність", - сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.
Там додали, що, ймовірно, бустерна доза буде потрібна, оскільки рівень антитіл має знизитися.
Їхні конкуренти Pfizer/BioNTech заявили, що ефективність їх вакцини падає приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через півроку після другого щеплення.
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