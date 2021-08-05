COVID-вакцина Moderna через півроку після другого щеплення втрачає лише 1% ефективності, - розробники

Про це повідомляє Reuters.



Її першочергова ефективність складає 94%.

"Наша вакцина демонструє стійку ефективність 93% протягом шести місяців, але ми розуміємо, що штам Delta є новою загрозою, тому ми повинні зберігати пильність", - сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Там додали, що, ймовірно, бустерна доза буде потрібна, оскільки рівень антитіл має знизитися.



Їхні конкуренти Pfizer/BioNTech заявили, що ефективність їх вакцини падає приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через півроку після другого щеплення.



