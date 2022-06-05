CША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Eni та Repsol зможуть почати відвантаження венесуельської нафти вже наступного місяця. Це має допомогти Європі компенсувати російські енергоресурси.

Очікується, що обсяги нафти Eni й Repsol не великі, і будь-який вплив на світові ціни на нафту буде помірним. Але зелене світло Вашингтона на відновлення давно заморожених потоків нафти Венесуели до Європи може дати символічний імпульс для президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається, що венесуельська нафта допоможе Європі зменшити залежність від Росії та перенаправити частину вантажів Венесуели з Китаю.

Нагадаємо, ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ. До нього входять відключення від SWIFT трьох російських банків, заборона на мовлення деяких російських телеканалів та нафтове ембарго.

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