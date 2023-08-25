Cтійке зростання та прибутковість: власник OnlyFans отримав $338 млн дивідендів

Про це повідомляє BBC News.

За даними журналу Forbes, статки єдиного акціонера британської компанії Fenix ​​International Леоніда Радвінського оцінюються у 2,1 млрд доларів.

Річний прибуток онлайн-платформи підскочив до більш ніж пів мільярда доларів, повідомляє її материнська компанія Fenix International​​.

У звітах, поданих до Реєстраційної палати компаній Великої Британії, фірма повідомила, що за рік, до кінця листопада 2022, на платформу OnlyFans було витрачено понад 5,5 млрд доларів (у 2021 році - 4,8 млрд доларів).

Зареєстрована в Лондоні фірма повідомила, що прибуток до оподаткування за цей період досяг $525 млн порівняно з $432 млн у попередньому році.

На платформі зараз працює понад три мільйони авторів, які обслуговують майже 240 мільйонів користувачів. Число творців OnlyFans підскочило на 47% - майже до 3,2 мільйона, а кількість користувачів зросла на 27% і наблизилося до 239 мільйонів.

Компанія також заявила, що вперше більш ніж половина її доходів припадає на послуги без підписки, такі як поради та контент на запит від авторів.

Фірма запевняє, що бере на себе п'яту частину платежів на сайті, близько 80% дістається творцям.

"OnlyFans зафіксувала стійке зростання і прибутковість, - йдеться в заяві Fenix International. - Це відображає як зростання платформи з точки зору кількості творців контенту та шанувальників, так і зростання доходів наявних творців контенту", - додали в компанії.

Трафік OnlyFans та інших потокових сайтів різко зріс під час карантину через коронавірус, оскільки люди застрягли у своїх будинках, однак на багатьох із цих платформ успіхи пішли на спад після зняття обмежень.