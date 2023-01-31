Платформа OnlyFans стала недоступною в Росії
Користувачі з Росії масово скаржаться, що сервіс підписки на унікальний контент OnlyFans став недоступним в країні, при спробі відкрити сайт користувачам видає помилку
Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.
31 січня сайт платформи перестав відкриватися у користувачів з Росії, при спробі зайти на платформу на території РФ ресурс видає помилку 403 ("доступ заборонено"). Своєю чергою користувачі з інших країн таких проблем не мають. Наразі в Росії платформу можливо відкрити тільки через VPN
Офіційних коментарів та заяв OnlyFans не надав.
OnlyFans - сервіс, де користувачі мають можливість за оплачену підписку отримувати ексклюзивний контент від криейторів. Найбільшої слави OnlyFans зазнав через еротичний контент.
- Платформа для дорослих OnlyFans, відома своїм контентом еротичного характеру, переказала у держбюджет України кошти у розмірі $305 тис.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.57Продаж 43.53
- Актуальне
- Важливе