Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

31 січня сайт платформи перестав відкриватися у користувачів з Росії, при спробі зайти на платформу на території РФ ресурс видає помилку 403 ("доступ заборонено"). Своєю чергою користувачі з інших країн таких проблем не мають. Наразі в Росії платформу можливо відкрити тільки через VPN

Офіційних коментарів та заяв OnlyFans не надав.

OnlyFans - сервіс, де користувачі мають можливість за оплачену підписку отримувати ексклюзивний контент від криейторів. Найбільшої слави OnlyFans зазнав через еротичний контент.

Платформа для дорослих OnlyFans, відома своїм контентом еротичного характеру, переказала у держбюджет України кошти у розмірі $305 тис.

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