Дані передавала через екснастоятеля УПЦ МП: на Донеччині затримали жінку, яка коригувала удари РФ по Силах оборони
Служба безпеки України затримала жінку, яка, за даними слідства, коригувала російські удари по Силах оборони на Донеччині: вона передавала інформацію ФСБ через колишнього настоятеля храму УПЦ МП
Про це інформує СБУ.
За даними СБУ, жінка збирала та передавала геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Її "зв'язковим" був колишній настоятель одного з храмів УПЦ МП: раніше жінка була його помічницею. Як встановило слідство, клірик на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав до РФ та почав працювати на ФСБ.
Жінка продовжила підтримувати з ним контакт. "Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу. Там вона зустрічалась зі своїм "куратором" від ФСБ – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів. Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП)", - йдеться у повідомленні.
Жінку затримали у її помешканні у селищі Красноторка. Під час обшуку в неї знайшли телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.
Жінці повідомили про підозру та взяли під варту, їй загрожує до 8 років ув'язнення.
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