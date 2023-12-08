Мав псевдо Мазепа: в Одесі СБУ затримала чоловіка, який шпигував на користь ФСБ і планував балотуватися до парламенту

Про це повідомляють Офіс генпрокурора й СБУ.

За даними слідства, з жовтня 2023 року чоловік співпрацював зі спецслужбами РФ. Він мав псевдонім "Мазепа" й масово здавав ворогу місця дислокації Сил оборони, орієнтовні координати базування систем ППО в Одесі та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Також він фіксував наслідки ракетно-дронових обстрілів Одеси, зокрема точність влучання та масштаби руйнувань, за якими окупанти планували й коригували повторні удари по Одесі.

Для збору потрібних відомостей підозрюваний обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, а потім передавав "звіт" до ФСБ текстом, фотознімками, відеозаписами та відмітками на електронних картах.

Як винагороду за свої "послуги" він мав отримати від окупантів фінансування для висування у депутати Верховної Ради України найближчого скликання та $5,5 тис. щомісячно. А у разі окупації Одещини – очолити регіон і стати керівником так званого "регіонального відділення "Єдиної Росії" Одеської республіки РФ".

Останній місяць фігурант активно займався "розкруткою" власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України. Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.

Чоловік отримав за розвіддані $1,3 тис. авансу.

Його затримали під час фіксації об’єкта енергетичної інфраструктури в Одесі, а під час обшуку вдома вилучили коктейлі Молотова, які чоловік планував використати під час масових зібрань одеситів на центральних вулицях міста, мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Прокурори повідомили одеситу про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua