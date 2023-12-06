Очолювали ворожі установи під час окупації: від 5 до 11 років за ґратами отримали троє колаборантів

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що на Харківщині 52-річний мешканець Балаклії підтримав загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік проводив телефонний зв’язок до приміщень місцевих окупаційних органів країни-агресора. Також він організовував трансляцію пропагандистських радіоканалів на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях.

Ще одна колаборантка - мешканка Куп’янського району, яка у період захоплення громади добровільно очолила окупаційний так званий Центр надання соціальних послуг. На цій посаді жінка організовувала роздачу так званої гумдопомоги від Росії. До нього обов’язково входила пропагандистська газета Росії "Харьков Z", яка заперечувала збройну агресію РФ та виправдовувала злочини загарбників.

Натомість у Луганській області тюремний строк отримав ексчиновник однієї з комунальних установ області, який у квітні 2022 року погодився очолити підрозділ "пенсійного фонду "ЛНР" у Новопсковському районі". Так, він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх наповнювати окупаційний бюджет через сплату пенсійних зборів до казни Росії.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець і намагався легалізуватись під виглядом волонтера.