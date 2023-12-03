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Знімав на відео роботу ППО в Одесі: блогер з Китаю отримав 5-річне покарання

3 грудня, 2023 неділя
17:48
Кримінал

Китайський блогер, який знімав роботу ППО в Одесі, отримав 5 років позбавлення волі, але був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду міста Одеси від 29 листопада.

Зазначається, що 4 травня цього року громадянин Китайської народної республіки Ван Цзісян здійснив відеофіксацію роботи ППО в місті Одеса з вікна своєї квартири. Після цього він розмістив відео на своєму YouTube-каналі з коментарями про місце і час зйомки, характеристики звуків, факти ураження цілі та наслідки влучання.

Пізніше, 23 липня і 14 серпня блогер знову знімав роботу ППО. Завдяки оприлюдненим записам можна ідентифікувати місця розташування вогневих груп ВМС України, кількість і тип використовуваної техніки. Отримання цієї інформації представниками Російської Федерації може завдати шкоди обороні та безпеці України. 

"Під час судового засідання Цзісян підтвердив, що знімав відео під час обстрілу, фіксуючи роботу засобів протиповітряної оборони, і викладав записи на власному Youtube-каналі, де їх могла переглянути будь-яка людина, в тому числі росіянин", - йдеться у вироку.

Обвинувачений заявив, що зробив для себе висновки та намагатиметься зробити все можливе для перемоги України. Він підтримує Україну та її Збройні сили. На стадії досудового розслідування він добровільно зізнався у скоєному.

Після затримання чоловік перерахував 150 тисяч гривень на потреби Збройних Сил. Враховано, що він є особою молодого віку, вперше притягується до кримінальної відповідальності, перебуває в Україні на законних підставах та здійснює підприємницьку діяльність, сплачуючи податки в Україні.

Суд засудив іноземця до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.

Фотоапарат Canon та флешкарта на 8 Гб, які використовувалися як знаряддя злочину, були конфісковані в дохід держави. 

  • У березні 2022 року The New York Times написала, що Цзісянь, програміст, який живе в Одесі, своїми відеороликами намагався спростувати версію подій в Україні від офіційних китайських ЗМІ, які замовчували злочини Росії. У своїх публікаціях Цзісянь нібито критикував китайську владу, яка підтримує Путіна і приховує правду про війну в Україні.
Суспільство
Китай
Одеса
ППО
Війна з Росією
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