Дані понад півмільйона людей: Червоний Хрест заявив про кібератаку

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву гендиректора МКЧХ Роберта Мардіні.



Так, хакери могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними приблизно 515 тис. людей - серед них можуть бути ті, хто розлучений із сім'ями через конфлікти, міграцію та стихійні лиха, а також зниклі безвісти, їхні близькі й ті, хто перебуває в ув'язненні.



Хакери здійснили кібератаку на підрядника МКЧХ у Швейцарії, який зберігає дані організації. Поки що немає даних про те, що інформацію опублікували. У базі зберігаються дані не менше як 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у всьому світі.



Керівник МКЧХ закликав хакерів не розголошувати і не продавати дані.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на низку сайтів уряду України.

Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози у зв'язку з хакерською атакою на Україну.