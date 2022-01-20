Дані понад півмільйона людей: Червоний Хрест заявив про кібератаку
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив про злом його серверів хакерами, які могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними близько 515 тис. людей
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву гендиректора МКЧХ Роберта Мардіні.
Так, хакери могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними приблизно 515 тис. людей - серед них можуть бути ті, хто розлучений із сім'ями через конфлікти, міграцію та стихійні лиха, а також зниклі безвісти, їхні близькі й ті, хто перебуває в ув'язненні.
Хакери здійснили кібератаку на підрядника МКЧХ у Швейцарії, який зберігає дані організації. Поки що немає даних про те, що інформацію опублікували. У базі зберігаються дані не менше як 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у всьому світі.
Керівник МКЧХ закликав хакерів не розголошувати і не продавати дані.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на низку сайтів уряду України.
- Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози у зв'язку з хакерською атакою на Україну.
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