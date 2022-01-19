Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози у зв'язку з хакерською атакою на Україну

Відповідний указ прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписав 18 січня, повідомляє урядовий сайт.



"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав постанову, яка вводить перший рівень тривоги по всій країні. Це найнижчий рівень і стосується загроз в кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.



Рівень тривоги діє по всій Польщі до 23:59 23 січня.



"Введення рівня ALFA-CRP носить превентивний характер - він пов'язаний з кібератаками, які відбулися в Україні в останні дні", - зазначили в уряді.



Рівень CRP запроваджується у разі терористичної загрози, яка стосується систем органів державного управління або систем, що є частиною критичної інфраструктури.

В Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

15 січня стало відомо, що до кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.

16 січня у Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія.



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