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Данілов анонсував зміну стратегії деокупації Криму

2 березня, 2023 четвер
12:27
Україна Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов анонсував зміну стратегії звільнення тимчасово окупованого Криму

Про це він написав у Twitter.

"Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів", - зазначив Данілов.

  • Американський генерал Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня. Раніше подібний прогноз озвучував очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Новини
Крим
РНБО
Олексій Данілов
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