Данілов анонсував зміну стратегії деокупації Криму
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов анонсував зміну стратегії звільнення тимчасово окупованого Криму
Про це він написав у Twitter.
"Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів", - зазначив Данілов.
- Американський генерал Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня. Раніше подібний прогноз озвучував очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
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