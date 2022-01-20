Данілов: дестабілізація в Україні є питанням номер один для РФ, а кіберагресія - серед ключових інструментів
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що потрібно налагодити спільну роботу всіх суб'єктів, які впроваджують кібербезпеку, щоб протидіяти російським загрозам, адже кіберагресія - один з ключових інструментів РФ
Про це він сказав під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.
"Для РФ сьогодні внутрішня дестабілізація нашої країни - питання номер один, і кіберагресія тут є одним з ключових інструментів", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО додав, що задля ефективного протистояння цій агресії важливо усім державним структурам діяти спільно та систематизовано. Також він зазначив, що кіберзагрози РФ можуть дискредитувати усі надбання у сфері української цифрової трансформації.
"Подібні агресивні дії у кіберпросторі можуть мати на меті дискредитацію усіх надбань у галузі цифрової трансформації нашої держави, і наше головне завдання - цьому запобігти", - сказав Данілов.
Секретар також наголосив, що потрібно вдосконалити нормативно-правове регулювання захисту державних інформаційних ресурсів та співпрацю з провайдерами інформаційно-комунікаційних послуг.
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