Данілов і посол ЄС в Україні Маасікас обговорили посилення санкцій проти РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов і посол ЄС в Україні Матті Маасікас обговорили посилення санкційного тиску на РФ і допомоги українцям
Про це повідомила пресслужба РНБО.
Олексій Данілов подякував за тривалу всебічну допомогу Україні з боку Євросоюзу й наголосив на важливості єдності в боротьбі проти російської агресії.
"Перемогти нашестя варварів можна лише спільними зусиллями демократичного цивілізованого світу. У кожної країни можуть бути свої завдання та інтереси, але цінності мають переважати", - зауважив він.
Матті Маасікас зазначив, що Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Він запевнив у готовності ЄС підтримувати країну під час війни, повоєнного відновлення та на шляху реформ і повноправного вступу до Євросоюзу.
- 29 серпня видання Bloomberg написало, що ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів і офіцерів.
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