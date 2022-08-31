Про це повідомила пресслужба РНБО.

Олексій Данілов подякував за тривалу всебічну допомогу Україні з боку Євросоюзу й наголосив на важливості єдності в боротьбі проти російської агресії.

"Перемогти нашестя варварів можна лише спільними зусиллями демократичного цивілізованого світу. У кожної країни можуть бути свої завдання та інтереси, але цінності мають переважати", - зауважив він.

Матті Маасікас зазначив, що Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Він запевнив у готовності ЄС підтримувати країну під час війни, повоєнного відновлення та на шляху реформ і повноправного вступу до Євросоюзу.

29 серпня видання Bloomberg написало, що ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів і офіцерів.

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