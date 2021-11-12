Данілов: Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у етері одного з телеканалів, передає Укрінформ.



"Це штучна криза, яку підготували Путін спільно з Лукашенком для Євросоюзу… За нашими розвідданими вже 15 тис. біженців знаходиться на території Білорусі. Щобільше, зараз розгортається така компанія, щоб їх було якомога більше, щоб тиснути на Євросоюз", - сказав він.



За словами секретаря РНБО, заплановані наради міністрів з амбасадорами Польщі й Литви, де вирішуватимуть, як реагувати на ці дії.



Він наголосив, що йдеться про туристів, яких необґрунтовано називають біженцями.



Також Данілов наголосив, що Україна має спочатку дбати про власних біженців, яких через російсько-українську війну налічується 1 473 603 людини.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.

У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.

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