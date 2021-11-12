Данілов: Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком
Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі штучно створена президентом РФ Володимиром Путіним і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у етері одного з телеканалів, передає Укрінформ.
"Це штучна криза, яку підготували Путін спільно з Лукашенком для Євросоюзу… За нашими розвідданими вже 15 тис. біженців знаходиться на території Білорусі. Щобільше, зараз розгортається така компанія, щоб їх було якомога більше, щоб тиснути на Євросоюз", - сказав він.
За словами секретаря РНБО, заплановані наради міністрів з амбасадорами Польщі й Литви, де вирішуватимуть, як реагувати на ці дії.
Він наголосив, що йдеться про туристів, яких необґрунтовано називають біженцями.
Також Данілов наголосив, що Україна має спочатку дбати про власних біженців, яких через російсько-українську війну налічується 1 473 603 людини.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.
- У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.73Продаж 30.15
- Актуальне
- Важливе