Про це Данілов заявив у етері національного телемарафону.

"Декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація", – відповів Данілов на прохання прокоментувати матеріал німецького видання Bild про те, що між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, нібито, виникли розбіжності у поглядах щодо оборони Бахмута..

Він підкреслив, що РФ намагається розгойдувати ситуацію в Україні, вкидаючи фейки на чутливі теми.

"Росія не може нас перемогти воєнним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні у Росії розглядається питання так званого "Мінська-3", вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень", – розповів Данілов.