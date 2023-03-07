Данілов назвав "вкидом" РФ статтю Bild про розбіжності між Зеленським та Залужним
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав статтю Bild про розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним "вкидом" РФ
Про це Данілов заявив у етері національного телемарафону.
"Декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація", – відповів Данілов на прохання прокоментувати матеріал німецького видання Bild про те, що між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, нібито, виникли розбіжності у поглядах щодо оборони Бахмута..
Він підкреслив, що РФ намагається розгойдувати ситуацію в Україні, вкидаючи фейки на чутливі теми.
"Росія не може нас перемогти воєнним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні у Росії розглядається питання так званого "Мінська-3", вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень", – розповів Данілов.
- 6 березня повідомлялося, що за даними Bild, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мають різні погляди щодо битви за Бахмут на Донеччині.
- Зеленський заперечив розбіжності з Залужним та заявив, що головнокомандувач ЗСУ та командувачем Сухопутних військ Сирський висловилися за продовження оборони.
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