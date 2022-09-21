Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "програмою утилізації росіян"
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Володимира Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян"
Про це він написав у твіттері.
Також Данілов коротко описав план "комплексної програми".
"Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК "Вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - написав секретар РНБО.
- Раніше рішення РФ про часткову мобілізацію прокоментував Михайло Подоляк.
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