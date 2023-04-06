Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Україна розглядає як дипломатичний, так і військовий шляхи звільнення Криму від російських окупантів.

"Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", - сказав Данілов.

"Звичайно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території", - додав він.