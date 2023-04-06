Данілов пояснив, чому вважає дипломатичний шлях деокупації Криму кращим за військовий
Секретар РНБО Олексій Данілов уважає дипломатичний шлях деокупації Криму кращим за військовий, бо він дозволить уникнути численних жертв
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, Україна розглядає як дипломатичний, так і військовий шляхи звільнення Криму від російських окупантів.
"Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", - сказав Данілов.
"Звичайно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території", - додав він.
- Раніше радник керівника ОПУ Михайло Подоляк казав, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців.
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