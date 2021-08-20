Данілов про плани Нацради позбавити ліцензії канал "НАШ": варто трошки придивитись до гостей

Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Так, журналістка телеканалу "НАШ" попросила Данілова прокоментувати рішення Нацради щодо бажання подати на канал до суду та анулювати ліцензію.

Вона заявила, що це відбувається нібито через те, що "гості під час нашої програми висловились якось не так. За законом телеканал не несе відповідальності за висловлювання гостей. Тож чому ми зараз повинні відповідати?".

"До цього часу в нас жодного документу в РНБО щодо вашого каналу немає. Як тільки буде, ми вас одразу повідомимо", – зауважив Данілов.



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Секретар РНБО зазначив, що Нацрада працює в межах своїх повноважень.

"Якщо ваші гості будуть вести пропаганду проти нашої країни, якщо ваші гості будуть постійно наполягати на тому, що нашої країни не існує… То може вам варто трошки придивитись до гостей". Я таких гостей до себе не запрошую. Ніколи. Я дуже обережний до таких гостей, бо потім може бути від них клопіт", – додав Данілов.





Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "НАШ").

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