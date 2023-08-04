Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна навряд чи зможе виробляти свою ядерну зброю в майбутньому, але назвав варіант, як її можна отримати іншим способом
Про це він заявив у телемарафоні "Єдині новини".
"Те, що стосується того арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами, навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни - це складна річ", - сказав Данілов.
Однак, він наголосив, що наразі є країни, які самі не володіють ядерною зброєю, проте їм її надають країни-члени НАТО.
"Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку - я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і важка робота", - вважає секретар РНБО.
- Медведєв регулярно вдається до ядерного шантажу. Так, у лютому він пригрозив апокаліпсисом та знищенням цивілізації, а у квітні заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни. Також він погрожував ракетними ударами по будівлі Міжнародного кримінального суду, по бундестагу, убивством президентів України та Польщі.
- На початку липня він вкотре заявив, що "ядерний апокаліпсис" не тільки можливий, а й цілком імовірний, "бо наші супротивники вирішили реально розгромити найбільшу ядерну державу – Росію".
- Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України у разі успіху контрнаступу ЗСУ.
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