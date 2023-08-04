Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю

Про це він заявив у телемарафоні "Єдині новини".

"Те, що стосується того арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами, навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни - це складна річ", - сказав Данілов.

Однак, він наголосив, що наразі є країни, які самі не володіють ядерною зброєю, проте їм її надають країни-члени НАТО.

"Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку - я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і важка робота", - вважає секретар РНБО.